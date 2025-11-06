Deportes tvyumuri

Voleibol: Cuba-Estados Unidos hoy en sub 17 (f) en Costa Rica

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Costa Rica #Cuba #Norceca #TV Yumurí #Voleibol

El equipo femenino de voleibol de Cuba enfrentará hoy al de Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos por el B, en el Campeonato Continental sub 17 de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), con sede hasta el domingo próximo en San José, Costa Rica.

Luego de perder 0-3 (16-25, 17-25 y 20-25) y 1-3 (13-25, 17-25, 25-22 y 16-25) ante México y Puerto Rico, respectivamente, las cubanas tomarán con las favoritas e invictas estadounidenses.

En el otro encuentro del B estarán en acción Puerto Rico y México, selecciones que exhiben una victoria y un revés.

En la llave A compiten Costa Rica, República Dominicana, Canadá y Surinam.

Para el viernes está prevista la etapa de cuartos de final, con el cruce de segundos con terceros lugares de los segmentos, el sábado, la semifinal, a la que avanzarán los líderes de grupos, y el domingo la discusión de las medallas de bronce y oro.

El torneo es clasificatorio para el campeonato mundial de la categoría de 2026, previsto para efectuarse en Chile.

Los organizadores también adelantaron que el boleto mundialista será otorgado al campeón de NORCECA, y que la Federación Internacional confirmará en una fecha posterior el número total de equipos participantes y, por consiguiente, la cantidad de plazas asignadas a la Confederación Norceca.

Tomado de CubaSí

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Entrevista Historia tvyumuri

Juan Carlos Rivera González: El maestro que enseña historia con el alma

Redacción TV Yumurí
Deportes

Paratletismo juvenil otorga a Cuba 13 medallas en Chile

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas tvyumuri

Linieros unionenses laboran en Granma tras paso de huracán Melissa

Roxana Valdés Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes tvyumuri

Voleibol: Cuba-Estados Unidos hoy en sub 17 (f) en Costa Rica

Noticias

Hotel Playa de Oro, listo para alza turística

Entrevista Historia tvyumuri

Juan Carlos Rivera González: El maestro que enseña historia con el alma

Matanzas

Contribuyen campesinos en Colón con donaciones para damnificados 