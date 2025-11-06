Voleibol: Cuba-Estados Unidos hoy en sub 17 (f) en Costa Rica

El equipo femenino de voleibol de Cuba enfrentará hoy al de Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos por el B, en el Campeonato Continental sub 17 de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), con sede hasta el domingo próximo en San José, Costa Rica.

Luego de perder 0-3 (16-25, 17-25 y 20-25) y 1-3 (13-25, 17-25, 25-22 y 16-25) ante México y Puerto Rico, respectivamente, las cubanas tomarán con las favoritas e invictas estadounidenses.

En el otro encuentro del B estarán en acción Puerto Rico y México, selecciones que exhiben una victoria y un revés.

En la llave A compiten Costa Rica, República Dominicana, Canadá y Surinam.

Para el viernes está prevista la etapa de cuartos de final, con el cruce de segundos con terceros lugares de los segmentos, el sábado, la semifinal, a la que avanzarán los líderes de grupos, y el domingo la discusión de las medallas de bronce y oro.

El torneo es clasificatorio para el campeonato mundial de la categoría de 2026, previsto para efectuarse en Chile.

Los organizadores también adelantaron que el boleto mundialista será otorgado al campeón de NORCECA, y que la Federación Internacional confirmará en una fecha posterior el número total de equipos participantes y, por consiguiente, la cantidad de plazas asignadas a la Confederación Norceca.

Tomado de CubaSí

