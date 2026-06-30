Uruguay asume mando del Mercosur

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió este lunes de manos de su par paraguayo, Santiago Peña, la presidencia temporal del Mercado Común del Sur (Mercosur), durante una cumbre celebrada en la ciudad de Luque, Paraguay.

A la cita asisten los mandatarios de Brasil, Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Rodrigo Paz, quien participa por primera vez en este tipo de reuniones. También están presentes los gobernantes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Chile, José Antonio Kast. La gran ausencia de la jornada corre por cuenta del presidente argentino, Javier Milei, quien canceló su asistencia a última hora.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, explicó que la gestión de su país se enfocará en dar continuidad a los proyectos actuales del bloque. La prioridad principal será avanzar en la aplicación del tratado con la Unión Europea (UE), el cual ya se encuentra vigente de manera provisional, publicó Prensa Latina.

Uno de los desafíos más urgentes para Uruguay será unificar criterios sobre cómo se repartirán los beneficios arancelarios otorgados por la UE. Actualmente rige un sistema provisional en el que los cupos se asignan al primero que llegue, una fórmula que los socios buscan cambiar, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo.

Con este nuevo liderazgo, la nación oriental concentra una importante presencia internacional, ya que este cargo se suma a la dirección de otros espacios regionales y globales como la CELAC, el Grupo de los 77 y China, y el Consenso de Brasilia.

Con información tomada de Prensa Latina.

Foto: imagen tomada de Prensa Latina.

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