Inauguración del Verano en Unión de Reyes

Con una programación pensada para todas las edades, el municipio de Unión de Reyes inició el Verano con Mi Gente 2026 con actividades recreativas, deportivas y culturales que se extenderán por los diferentes consejos populares del territorio.

Según explicó Ovidio Ávila Pino, director municipal de Cultura, la estrategia diseñada por la Comisión Municipal de Recreación busca llevar opciones de esparcimiento a cada comunidad, mediante el trabajo conjunto de Cultura, Educación, el INDER, los instructores de arte, las organizaciones de masas y los trabajadores por cuenta propia.

«Queremos que en todos los consejos populares se desarrollen actividades integrales donde combinen los juegos de participación, las competencias deportivas y las manifestaciones artísticas, y lograr así un verano inclusivo para toda la familia», destacó el directivo.

En la cabecera municipal, las propuestas comenzaron desde las primeras horas de la mañana con una feria cultural en la calle Independencia, en la que participaron aficionados de la Casa de Cultura, la Biblioteca, el Museo, artesanas del proyecto Deisy Espinosa y trabajadores del combinado deportivo, ofreciendo al público una amplia variedad de opciones recreativas.

La programación continuó durante la tarde con el tradicional recorrido de la conga por las principales calles, una de las actividades más esperadas por la población, mientras que en la noche desarrollaron la gustada Discotemba, dedicada al disfrute del público.

«Los jóvenes también contaron con un espacio propio en la calle Independencia, conocida como las Cuatro Esquinas, donde la música y la animación estuvieron presentes durante toda la jornada, convirtiéndose en un punto de encuentro para compartir y celebrar el inicio del verano», explicó.

Con esta amplia agenda de actividades, Unión de Reyes apuesta por un Verano con su Gente lleno de alegría, participación comunitaria y sano entretenimiento, llevando la cultura y la recreación a cada rincón del municipio.

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