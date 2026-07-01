Ediciones Vigía celebrará el aniversario 104 de Carilda Oliver Labra

La editorial Ediciones Vigía celebrará el aniversario 104 del natalicio de Carilda Oliver Labra el próximo 6 de julio, a las 11:00 a. m. El homenaje propicia un reencuentro con la obra de la Novia de Matanzas para mantener vivo su legado a través de las voces de su pueblo.

La celebración incluirá una exposición exclusiva que agrupará diversos títulos publicados por la prestigiosa casa editorial a lo largo de los años. Esta muestra interactiva propone un viaje visual y literario por la pluma única, apasionada e intensa de Carilda, permitiendo a los asistentes reencontrarse con el valor artístico de sus textos manufacturados.

Asimismo, los organizadores convocan a los participantes a sumarse a una lectura colectiva, donde cada quien podrá dar voz al poema de la autora con el que se sienta más identificado. La cita queda abierta para todos los matanceros que deseen compartir el legado vivo de una de las poetisa matancera.

Foto: imagen tomada del perfil de Facebook de Ediciones Vigía

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