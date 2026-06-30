Hazaña guaraní, Brasil y Marruecos a 8vos del Mundial

Si antes del mundial me hubieran dicho que Paraguay eliminaría a Alemania respondería que tal hecho solo sería posible en una ilusión o sueño, pero ocurrió, se hizo realidad y más que un sueño los paraguayos y su guardameta Orlando Gil se convirtieron en una pesadilla para los teutones.

El combinado de Gustavo Alfaro se adelantó en la primera parte con una gran jugada combinada que finalizó Julio Enciso en el corazón del área. Alemania igualó la eliminatoria en uno de los múltiples centros de la segunda parte; Havertz peinó bien de cabeza a la altura del punto de penalti un centro de Wirtz.

La Mannschaft no fue capaz de romper el entramado defensivo de Paraguay y el duelo se marchó a la primera prórroga del Mundial 2026. Se mantuvo el empate a uno y los penaltis terminaron dictando sentencia.

La actuación del portero Orlando Gill para evitar los goles de los europeos quedará marcada con letras doradas en los libros de historia del fútbol guaraní. Alemania nunca había perdido una tanda de penales en una Copa del Mundo hasta que Gill con 2 grandes atajadas logró lo inimaginable.

El guardameta paraguayo se llevó el MVP del partido con 6 atajadas, 3 salidas por alto, 0.59 goles evitados y los dos penales parados.

Luego de 3 ediciones sin presencia en las Copas del Mundo, Paraguay regresó, superó la fase de grupos, y estará en 8vos tras eliminar en la ronda de 32 a una tetracampeona y favorita al título.

En el otro partido de la jornada dominical en 16vos Brasil sufrió pero clasificó. A pesar de lograr el objetivo los dirigidos por Carlos Ancelotti chocaron con la disciplina y la constancia nipona.

Como diría un cubano «La selección japonesa no fue jamón para nadie». Con defensa cerrada, presión alta e intensidad y contraataques llegó el primer gol del encuentro al minuto 29. Kaishu Sano robó un balón en el medio campo, dejó atrás a Danilo, superó en el uno contra uno a Casemiro y batió a Alisson con un disparo potente desde afuera del área.

La 5 veces campeona del mundo empezó entonces a presionar más y en la segunda mitad justo al minuto 55 Gabriel Magalhães puso el balón de aire en el área y Carlos Enrique Casemiro cabezeó para empatar 1-1.

Con la anotación el ex del Manchester United y el Real Madrid alcanzó una marca histórica con la Selección de Brasil en Copas del Mundo. Con 34 y 126 días se convirtió en el segundo jugador más veterano en marcar un gol para la selección carioca en el torneo.

El encuentro de mantuvo cerrado con los contraataques nipones y los múltiples intentos de la canarinha hasta que en el 90+6 Bruno Guimarães le entregó a Gabriel Martinelli un balón dentro del área y este marcó el gol de la clasificación de forma agónica.

Con la asistencia Bruno Guimarães llega a cuatro en el torneo y mantiene su condición del que más pases de este tipo ha repartido en el mundial 2026.

Los Samurai blue se van a casa, pero dejaron una vez más la imagen de humildad, disciplina y respeto por el público, los rivales y el juego.

Marruecos y Países Bajos también definieron el ganador desde el punto de penal. Aunque durante los 120 minutos los leones del atlas fueron mejores, ambos conjuntos libraron una colosal batalla y de entregaron en el campo.

Para la Naranja Mecánica llegó una vez más la maldición desde los 11 metros, siendo eliminados en penales como en Qatar 2022 y Rusia 2018.

Aunque se van a casa antes de que acabe el torneo se queda la imagen de Cody Gakpo que rompió en llanto tras marcar su gol.

El neerlandés había anunciado junto a su esposa la pérdida de su hijo, decidió no dejar la concentración del equipo, fue titular y coincidentemente marcó el gol que significaba la clasificación a octavos en el Mundial 2026.

Con el resultado el conjunto marroquí eliminó a Países Bajos y supera la ronda de dieciseisavos definiendo el primer cruce de octavos, Marruecos Vs Países Bajos el sábado 4 de julio a la 1:00 PM hora de Cuba. (ALH)

Post Views: 13