El Canal de Paso Malo, en Varadero, fue el escenario de la Regata náutica que reunió a trabajadores de las cadenas hoteleras y extrahoteleras del territorio. La iniciativa formó parte de las actividades por el inicio de la etapa estival en la provincia, que este año se desarrolla bajo la etiqueta oficial #VeranoConMiGente.

En la competencia, que busca recuperar las tradiciones náuticas de la costa matancera, la Sucursal Palmares Matanzas se llevó los mayores galardones tras demostrar el entusiasmo y compromiso de sus equipos.

La jornada no solo se limitó a la competición deportiva, sino que se extendió a la comunidad con una oferta que incluyó música, opciones gastronómicas y actividades recreativas para toda la familia. Desde sus plataformas digitales, los organizadores agradecieron el apoyo del público asistente e invitaron a la población a seguir compartiendo y etiquetando sus experiencias de esta etapa estival en las redes sociales.

Foto: imagen tomada del perfil de Facebook de Palmares en Matanzas

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