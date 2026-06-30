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Realizan Pleno Provincial del Partido en Matanzas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Matanzas #PCC #Pleno #TV Yumurí

El Pleno Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas analizó los principales temas de interés económico y social en la provincia. 

Presidido po el Primer Secretario de la Organización en la provincia Mario Sabines Lorenzo, los presentes debatieron sobre las nuevas 176 transformaciones aprobadas por el Comité Central del Partido  y la Asamblea Nacional del Poder Popular para actualizar el modelo económico y social de la nación y las vías para su implementación en el territorio.

En el encuentro se puntualizó la efectividad de las acciones para el enfrentamiento a la subversión político ideológica del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Las trabas para el uso de las aplicaciones de pago electrónico como Transfermóvil y EnZona por parte de la población, las opciones recreativas en el verano y las acciones para mantener las instalaciones del turismo así como el completamiento de las plantillas partidistas del sector también resultaron temas abordados en la reunión.

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By Alejandro López Quintero

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