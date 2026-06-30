Cultura

Bolerazo veraniego

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Alfonsito Llorens #Cultura #El Bolerazo #Matanzas #Patio Café de la Sala de Conciertos José White
Como es habitual cada sábado en el Patio Café de la Sala de Conciertos José White, de Matanzas, el espacio El Bolerazo amenizó la tarde de los citadinos, quienes disfrutaron en esta ocasión de la presencia del solista Dany Pichardo.
En compañía del anfitrión de la tertulia, Alfonsito Llorens, la presentación conjunta de los músicos puso a bailar a los asistentes, que con bebida en la mano y alegría en el cuerpo, vibraron junto a ellos durante toda la velada.
Noslén González Sosa, subdirector de Cultura en la provincia, comentó que dicha actividad constituyó una de las principales propuestas para la inauguración de esta temporada, la cual lleva por lema Verano Con Mi Gente.
Bailadores de la tercera edad, así como de las nuevas generaciones, acudieron a esta peña que convoca con sistematicidad a los amantes del bolero.
En el pequeño local de la institución cultural, los artistas cubanos dieron la bienvenida oficial al verano, el mismo que promete complacer las peticiones del público en medio de las vicisitudes. (ALH)

Lizt Lauren García Hoyos/Radio 26

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By Redacción TV Yumurí

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