Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron un autobús con 19 pasajeros que viajaba desde Minsk hacia la ciudad rusa de Anapa este jueves.

El suceso ocurrió en un puesto de control aduanero de la provincia rusa de Briansk, según informó el diario Izvestia. El Ministerio de Salud de Bielorrusia reportó tres heridos: dos conductores y un pasajero, debido al incidente.

El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por terrorismo en relación con el ataque, que se suma a una serie de agresiones contra objetivos civiles en zonas fronterizas.

El embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Rodión Miróshnik, calificó el hecho como una estrategia deliberada de Kiev que no podría ejecutarse sin la aprobación de sus patrocinadores occidentales.

Miróshnik señaló que Ucrania rastrea el transporte bielorruso y lleva a cabo ataques con el objetivo de provocar y desestabilizar al liderazgo de Bielorrusia.

Este ultraje ocurre apenas dos semanas después de un ataque con dron contra otro autobús en la misma provincia, que transportaba un equipo infantil de fútbol desde Bielorrusia, con saldo de un muerto y ocho heridos. (ALH)

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

Post Views: 26