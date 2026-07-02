Ofrecerán recital en homenaje a Carilda Oliver Labra

El pianista matancero Franco Rivero Bueno ofrecerá un recital este domingo 5 de julio a las 5:00 pm en el Teatro Sauto, en saludo al aniversario 104 del natalicio de la poetisa Carilda Oliver Labra.

El concierto reunirá un variado programa que incluye obras de autores cubanos e internacionales.

La velada comenzará con piezas del propio Rivero, como «Canto a la paz», «Danza Vitier» y «Guajira», para luego recorrer temas de Agustín Lara, José María Vitier y Ernesto Lecuona, con clásicos como «Clavel sevillano», «Canción de Luna» y «Apasionado».

El repertorio también incluirá obras universales de Domenico Scarlatti, Claude Debussy, Serguei Prokófiev y Heitor Villa-Lobos. El programa se completa con composiciones de Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart y un bloque dedicado a Frédéric Chopin.

El Teatro Sauto, joya arquitectónica de Matanzas, será el escenario de este homenaje a la autora matancera. La cita forma parte de las actividades culturales del verano en la Atenas de Cuba. (ALH)

Con información del perfil de Facebook de Cultura Matancera

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