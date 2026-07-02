Cultura

Ofrecerán recital en homenaje a Carilda Oliver Labra

Por Liz Lenay Guerrero Pérez 0 Comentario #Carilda Oliver Labra #Cultura #Franco Rivero Bueno #Homenaje #Matanzas #recital #Teatro Sauto

El pianista matancero Franco Rivero Bueno ofrecerá un recital este domingo 5 de julio a las 5:00 pm en el Teatro Sauto, en saludo al aniversario 104 del natalicio de la poetisa Carilda Oliver Labra.

El concierto reunirá un variado programa que incluye obras de autores cubanos e internacionales.

La velada comenzará con piezas del propio Rivero, como «Canto a la paz», «Danza Vitier» y «Guajira», para luego recorrer temas de Agustín Lara, José María Vitier y Ernesto Lecuona, con clásicos como «Clavel sevillano», «Canción de Luna» y «Apasionado».

El repertorio también incluirá obras universales de Domenico Scarlatti, Claude Debussy, Serguei Prokófiev y Heitor Villa-Lobos. El programa se completa con composiciones de Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart y un bloque dedicado a Frédéric Chopin.

El Teatro Sauto, joya arquitectónica de Matanzas, será el escenario de este homenaje a la autora matancera. La cita forma parte de las actividades culturales del verano en la Atenas de Cuba. (ALH)

Con información del perfil de Facebook de Cultura Matancera

Post Views: 10

By Liz Lenay Guerrero Pérez

Entradas relacionadas

Cultura

Cultura cubana lamenta la muerte de entrañable poeta Aitana Alberti León

Redacción TV Yumurí
Cultura Matanzas

Oficina del Conservador convoca a financiamiento para proyectos creativos en Matanzas

Brian Alonso Hernández
Cultura

India por una industria cinematográfica más competitiva

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Ofrecerán recital en homenaje a Carilda Oliver Labra

Mundo

Ucrania ataca un autobús civil en una provincia rusa

Mundo

Conflicto en Medio Oriente desata crisis energética global

Mundo

Confirman 6 mil 461 personas rescatadas de entre los escombros