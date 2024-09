Trump reacciona al apoyo de Putin a Harris

El candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, sostuvo este jueves que no sabe cómo sentirse luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmara que la demócrata Kamala Harris es su favorita en las próximas elecciones estadounidenses.

“Putin respaldó hoy a Kamala y yo no supe si debía llamarlo y decirle ‘muchas gracias’ […] No sé exactamente qué decir al respecto“, declaró el exmandatario durante un evento de campaña en el Economic Club de Nueva York. “No sé si me siento insultado o me hizo un favor”, agregó.