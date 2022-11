Los restos del cohete chino Long March 5B caen este viernes en el océano Pacífico tras entrar en la atmósfera de manera no controlada.

La etapa del cohete, de aproximadamente 21 toneladas, reentró sobre el centro-sur del Pacífico a las 10:01 UTC, poco más de 4 días después de su lanzamiento, según informó el Comando Espacial de Estados Unidos.

El evento de reentrada había sido rastreado por las autoridades estadounidenses y europeas, que proporcionaron sus predicciones. Asimismo, la Agencia Espacial Tripulada de China publicó regularmente actualizaciones de los datos orbitales de la etapa del cohete.

Congratulations to the successful launch of the #Mengtian lab module! Mengtian, which means «Dreaming of the Heavens», will be the «dream factory» of China’s space station. pic.twitter.com/oyCSSq3OiY

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 31, 2022