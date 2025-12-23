Estados Unidos entrega a Rusia el plan de paz

El representante especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, quien concluyó las negociaciones sobre el acuerdo con Ucrania en Miami, informará hoy de sus resultados al mandatario Vladimir Putin.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, al dar la información este martes destacó que ello ayudará a determinar la aceptabilidad de la nueva versión del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, preparada conjuntamente con Kiev y sus aliados europeos, para Moscú.

Previamente Ushakov refirió que en Moscú esperaban el regreso de Dmítriev para que informara a Putin de lo hablado en Miami.

Hace unas horas, el propio Dmítriev anunció su salida de Estado Unidos tras dos días de negociaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania.

Por la parte estadounidense, a las conversaciones asistieron el enviado presidencial, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario del país norteamericano, el empresario Jared Kushner. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

