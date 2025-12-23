Cuba confía en trascender en feria Fitur de Madrid

Cuba confía en trascender en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en enero próximo, uno de los mayores escaparates de mundo de la industria sin chimeneas.

En diálogo exclusivo hoy con Prensa Latina, la consejera de Turismo de Cuba para España y Portugal, Niurka Pérez Denis, resaltó la presencia de dos pilares del deporte y la cultura de la isla caribeña en la cita madrileña.

El cinco veces campeón olímpico de lucha grecorromana y una de las luminarias del deporte cubano de todos los tiempos, Mijaín López, y el popular músico Isaac Delgado con su orquesta, serán atracciones adicionales en el estand de la mayor de las Antillas en Fitur en IFEMA, el mayor recinto ferial de España.

México será el País Socio Invitado en el evento programado del 21 al 25 de enero, en el cual Cuba tendrá un estand de 247 metros cuadrados, con un diseño novedoso, interactivo y con mayor uso de las tecnologías.

Acerca del protagonismo mexicano en Fitur, Pérez Denis resaltó que existe una alianza histórica, más allá de la competitividad, tanto con México como con República Dominicana y otros países latinoamericanos, en la promoción de multidestinos.

Aprovechó para significar que tanto Mijaín López como Isaac Delgado, además de “embajadores de nuestra cultura y el deporte, representan regiones cubanas” en el empeño de brindar información actualizada en la cartera de productos para la temporada de invierno y verano de 2025-2026.

La música a cargo de Isaac y su agrupación servirá para amenizar, por ejemplo, el lanzamiento del festival Jossone Varadero, en el hermoso balneario cubano, precedido de la presentación de la región occidental, precisó la funcionaria.

Se añaden las zonas oriental y central de la isla, junto con actividades relacionadas con las excelencias del ron y el tabaco cubanos, además de diferentes degustaciones.

El estand cubano será inaugurado el 21 de enero con el corte de cinta a cargo del ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, en un encuentro internacional que reunirá a delegaciones de más de 80 países.

En la misma medida en que España se ha consolidado como segunda potencia mundial del turismo, detrás de Francia, crece el interés por Fitur, que en los últimos años se posicionó como rampa de lanzamiento de los destinos latinoamericanos.

De tal forma, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Brasil y ahora México, lideraron estas citas en los últimos años.

Niurka Pérez Denis ponderó los lazos de amistad que existen con España y Portugal, como valores agregados para consolidar una recuperación sostenida de los viajeros de estos países hacia Cuba. (ALH)

Fausto Triana/Prensa Latina

