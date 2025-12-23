Cultura

Acosta Danza presentará dos obras en Reino Unido

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Acosta Danza #Cuba #Cultura #reino unido
Dos espectáculos del bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta serán presentados en Reino Unido en 2026, informa hoy la compañía Acosta Danza en su página en Facebook.

“Cascanueces en La Habana abrirá con magia el mes de enero y, en la primavera, Carmen traerá toda su pasión a la escena”, indicó la nota en esa red social.

El director de la agrupación, Carlos Acosta, calificó como “maravilloso” ver a la compañía interpretando Cascanueces en La Habana por estos días.

En su sitio en Facebook, el también director del Birmingham Royal Ballet manifestó sentirse orgulloso de los bailarines de la compañía por realizar otra “fantástica” gira.

Acosta invitó a sus seguidores en la red social a disfrutar Cascanueces en La Habana, que en enero regresa a los escenarios de las ciudades británicas de Sheffield, Aberdeen, Inverness, Chester, York, Edimburgo y Norwich. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

