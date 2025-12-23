Matanzas

Jovellanos en el 130 aniversario del Combate de Coliseo

Por Yosier Argüeso Miranda

La comunidad de Audaz, en Jovellanos, fue la sede este martes de un solemne acto por el aniversario 130 del Combate de Coliseo.

La ceremonia se desarrolló en el propio sitio histórico que rememora aquel episodio, punto donde los jovellanenses se dieron cita para honrar el legado de los patriotas.

El evento contó con la presencia de las principales autoridades del municipio, encabezadas por Aimeé Medina Estévez, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité municipal del Partido, y Danays Rives Álvarez y Alicia de la Caridad Misiara, presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular y viceintendente territorial, respectivamente.

Rives Álvarez destacó la vigencia del espíritu de resistencia y la importancia de preservar la historia patria para las nuevas generaciones.

«Recordar el Combate de Coliseo no es un simple ejercicio de nostalgia: es reafirmar los valores de soberanía y dignidad que defendieron nuestros antepasados. Este sitio es un altar de la patria para todos los jovellanenses», subrayó.

El acto devino espacio de reflexión sobre la identidad local y nacional.

El Combate de Coliseo, librado el 23 de diciembre de 1895 por las fuerzas al mando del General del Ejército Libertador, Máximo Gómez Báez, y su Lugarteniente General, Antonio Maceo Grajales, contra las tropas españolas del Capitán General, Arsenio Martínez Campos, fue un enfrentamiento significativo durante la Guerra de Independencia de Cuba, donde las fuerzas mambisas demostraron su estrategia y valor.

Su conmemoración anual en Jovellanos se mantiene como una tradición que refuerza el vínculo de la comunidad con su historia. (ALH)

By Yosier Argüeso Miranda

