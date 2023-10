Disminuye un 59% la deforestación en Amazonía brasileña

La deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó un 59 por ciento en septiembre pasado respecto al mismo mes del año previo, informó este viernes el Instituto Nacional de Investigacios Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).

Según los datos, la disminución de la masa boscosa pasó de los 1.454,7 kilómetros cuadrados a los 590,3 kilómetros cuadrados.

No obstante, el reciente informe alertó sobre un incremento en un bioma de la Amazonía brasileña llamado Cerrado.

