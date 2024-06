Debate presidencial Biden-Trump captó agenda mediática de EEUU

La noticia de mayor impacto en la agenda mediática semanal de Estados Unidos es el primer debate de 2024 entre Joe Biden y Donald Trump, un tema que sigue hoy en el centro de la opinión pública.

El cara a cara del presidente demócrata y su antecesor republicano en el cargo, celebrado en la sede de la cadena CNN en Atlanta, fue retrasmitido por otras 22 cadenas y múltiples páginas digitales.

Según el diario The New York Times Biden fue impreciso e incoherente y que Trump se mostró seguro y contundente, aunque soltó una retahíla de ataques engañosos y falsedades.

El exmandatario repitió las mismas mentiras infundadas sobre el fraude electoral que ha manejado desde que perdió frente a Biden en 2020.

Trump ignoró preguntas y lanzó otras afirmaciones falsas como el apoyo de los demócratas a una legislación sobre el aborto que permitiría a los médicos matar a bebés recién nacidos, reseñó Democracy Now.

El diario La Opinión notó que la animadversión mutua que se profesan ambos contendientes quedó clara el jueves cuando al inicio del debate ni siquiera se tendieron las manos.

“Biden tuvo la oportunidad de asegurar a los votantes que a sus 81 años es capaz de guiar a los Estados Unidos, mientras que Trump, de 78 años, aprovechó el momento para dejar atrás su sentencia de culpabilidad de Nueva York y convencer a millones de que su temperamento es acto para regresar a la oficina Oval”, comentó el medio de prensa hispano.

El Times se sumó igualmente a un coro de solicitudes a Biden para que abandone la candidatura, algo que el mandatario rechazó.

La cadena CNN transmitió el viernes un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, en el que participó Biden y donde se mostró enérgico.

Mientras el auditorio exclamaba «¡Sí, puedes!» y defendiéndose expresó: «Amigos, no camino tan fácilmente como antes, no hablo tan suavemente como antes, no No debato tan bien como antes, pero sé lo que sé; ¡sé decir la verdad!”.

Biden remarcó que su rival republicano es un criminal, que mintió y que no se comprometió explícitamente a aceptar los resultados electorales del 5 de noviembre.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi insiste en que el gobernante sigue siendo la mejor persona para el puesto.

En una entrevista con MSNBC, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, consideró que Biden es «la mejor persona para llevar al país hacia adelante», a pesar de lo ocurrido en Atlanta.

Los dos candidatos asumirán la nominación oficial de sus respectivos partidos en las convenciones nacionales programadas en los meses de julio y agosto.

Pese al debate -visto por unos 47,9 millones de personas por TV y más de 30 millones en plataformas digitales- las encuestas apenas se movieron. Tanto Biden como Trump mantienen un diferencia mínima respecto a la intención de votos de los electores.

Tomado de Prensa Latina