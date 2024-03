Argentina presentará ley ‘antibandas’ en respuesta a la violencia narco

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció este lunes que presentará ante el Congreso la Ley Antibandas para enfrentar al crimen organizado que mantiene en jaque a la ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe.

El Gobierno también ofrecerá millonarias recompensas a quienes faciliten información de los líderes de organizaciones criminales.

El gobernador provincial Maximiliano Pullaro, por su parte, ofreció recompensas de 10 millones de pesos (alrededor de 12.000 dólares) para quienes proporcionen información que ayude a encontrar a los responsables de cuatro ejecuciones y una balacera, que se registraron la semana pasada en Rosario y que provocaron una conmoción en el país.

Bullrich, Pullaro y el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezaron una conferencia de prensa en una ciudad que amaneció sitiada, sin clases y escaso tránsito en las calles debido al miedo que han generado las organizaciones criminales.

Los anuncios se realizaron en medio de una fuerte expectativa, ya que implica la alianza del gobierno provincial con el nacional para tratar de contrarrestar la creciente violencia vinculada con el narcotráfico.

“Pasamos a una nueva categoría que es narcoterrorismo”, afirmó Bullrich, quien aseguró que la oleada de violencia es una respuesta de las bandas ante los operativos que las fuerzas de Seguridad llevaron a cabo para evitar que los narcos que están detenidos sigan manejando sus negocios desde las cárceles.

“Comenzaron con acciones narcoterroristas atacando a ciudadanos que están cumpliendo su trabajo”, señaló al recordar que las víctimas fueron dos taxistas, un chofer de un autobús y el trabajador de una gasolinería.

Ejemplos

Bullrich explicó que, entre las medidas de urgencia, se incluye la aplicación de la Ley Antiterrorista que permitirá el auxilio de las Fuerzas Armadas en Rosario, así como el incremento de penas.

Además, dijo, enviará al Congreso la Ley Antibandas, que será similiar a las reformas legales que se aplicaron en Italia, EE.UU. y más recientemente en El Salvador de Nayib Bukele, para “terminar” con las mafias.

“Enviaremos efectivos esta noche para generar una saturación (de vigilancia), vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para generar el mapa de la nueva estructura crminal, el árbol genealógico de las bandas, para ir atrás de cada una de ellas”, señaló.

La ministra aseguró que la estrategia también incluye la persecución al lavado de dinero y al tráfico de armas.

“No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea tierra de narcoterroristas”, dijo al solicitar el apoyo de la población y, en particular, de la prensa.

Pullaro, en tanto, consideró que el propósito de las organizaciones criminales es atemorizar a la población. “Lo que les desespera a estos violentos es perder el control de sus organizaciones por no tener contacto con el afuera”, aseguró al coincidir con Bullrich en que las ejecuciones son una respuesta a los operativos en las cárceles que han limitado a los jefes narco.

El ministro de Defensa explicó por su parte que la intención es “hacerles la vida imposible” a las organizaciones criminales. “Es una embestida narcoterrorista (…) estamos absolutamente convencidos de que le vamos a ganar al narcotráfico“, señaló. (ALH)

Tomado de Rusia Today