El accidente entre un autobús y un camión provocó al menos 22 muertos y 31 heridos en la provincia de Minia, en Egipto.

Investigaciones preliminares citan como causa del hecho el choque del ómnibus con el camión que estaba detenido mientras le cambiaban los neumáticos, según el Gobierno.

A los heridos los trasladaron al hospital de Minia, ciudad ubicada a 220 kilómetros al sur de El Cairo, capital del país. Las autoridades aún no develan las identidades de las víctimas.

#Minya #Egypt🇪🇬- At least 22 people killed and 33 injured after mass transit bus collision accident with a trailer truck on Eastern Desert Road at the 93rd kilometer in #Mallawi, the governor's office of the Governorate says in statementhttps://t.co/0y88v5lp9Q pic.twitter.com/hO13jLFe7t

