Hablemos de la letra eñe, esa que a todas luces caracteriza al idioma español, pero que también es un sonido que podemos encontrar en otras lenguas, entre ellas las indígenas en América Latina como el mixteco, el zapoteco, el otomí, el quechua, el aymara, el mapuche y el guaraní; en esos casos, expertos en el tema aseguran que la letra eñe pudo ser un préstamo del español, o una imposición cuando España colonizó la región.

Existen varias teorías acerca de su surgimiento. Una de ellas sustenta que su génesis se remonta a la Edad Media, cuando pocos sabían leer y escribir.

Cuentan que entonces, en los monasterios, los monjes, para ahorrar tiempo y pergamino, simplificaban vocablos.

De modo que, obligados a abreviar, suprimían letras, y esta acción la señalizaban con un trazo horizontal encima, como una especie de tilde o virgulilla achatada y en cursiva. De acuerdo con los lingüistas, la letra eñe no es más que una ene sobre otra, y originalmente la eñe fue la abreviatura de la doble ene. Otra hipótesis refiere que su aparición responde a la necesidad de identificar algunos fonemas heredados del latín con combinaciones de las letras como nn, mn, gn, ng o ni, pues resultaba más fácil sustituirlos que incorporarlos. En la lengua latina no existían la letra eñe ni el sonido que hoy le atribuimos. Sin embargo, sea cual sea la versión oficial, al inicio se utilizaba de manera informal, hasta que durante el siglo XIV, aproximadamente, la letra eñe se extendió en su uso, y en 1492 fue incluida en la primera Gramática castellana. Además de esto, la bibliografía explica que no fue hasta el año 1803 cuando fue agregada al diccionario de la Real Academia Española. Esto quiere decir que la letra eñe es bastante joven, y desde entonces se convirtió en símbolo de nuestro idioma por su sonido y grafía tan particular. (ALH)

Tomado de CubaSí