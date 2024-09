Las Kelpies esculturas de espíritus acuáticos

Las Kelpies, dos imponentes esculturas de cabezas de caballo de 30 metros, se encuentran en Grangemouth, Escocia, dentro del proyecto de espacios verdes The Helix, situado cerca del canal Forth and Clyde y del río Carron.

Diseñadas por el escultor Andy Scott y completadas en octubre de 2013, estas esculturas representan a los míticos kelpies, espíritus acuáticos con la capacidad de cambiar de forma.

Inauguradas al público en abril de 2014, forman una entrada simbólica en el canal renovado como parte del proyecto de regeneración The Helix, que también incluye una nueva extensión del canal que reconecta el Forth and Clyde con el río Forth, mejorando así la navegación entre el este y el oeste de Escocia. Este proyecto destaca por su integración cultural y su contribución al desarrollo comunitario.

Tomado de Concimientum