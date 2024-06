Así es el único animal que no necesita oxígeno para sobrevivir

Existe un animal que llevó a replantear mucho de lo que se conocía sobre los organismos multicelulares, pues no necesita oxígeno.

En 2020 se hizo un descubrimiento sin precedentes. Un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv (Israel) describió al primer animal conocido que no necesita oxígeno. Antes de esto, decir que los organismos multicelulares requieren oxígeno para vivir era una verdad de casi el mismo tamaño de “todos vamos a morir”. Pero el punto final todavía no estaba puesto.

Una vida inusual

El animal del que hablamos es un parásito, parecido a una medusa, que carece de genoma mitocondrial, característica que lo convierte en el primer ser multicelular con esta ausencia. La criatura microscópica se hospeda comúnmente en el salmón y fue nombrada “Henneguya salminicola”.

Entrando en detalles, el animal que nos reúne ahora es un cnidario que pertenece al mismo filo que los corales, las medusas y las anémonas. Aunque vive en el salmón, el parásito, de apenas diez células, logró evolucionar para desprenderse de la necesidad de oxígeno.

Como señalaron los científicos aquella vez, este es un gran paso para ampliar el conocimiento de la evolución por la cual atraviesan algunos organismos multicelulares.

«Por lo tanto, H. salminicola proporciona una oportunidad para comprender la transición evolutiva de un metabolismo aeróbico a uno exclusivamente anaeróbico«, dicen los autores en artículo científico que se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tomado de National Geographic en Español