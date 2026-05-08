Matanzas

Reciben universitarios Brigada de Trabajo Voluntario Che Guevara

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Brigada de Trabajo Voluntario Che Guevara #Matanzas #Universidad

Directivos, profesores y estudiantes de la Universidad de Matanzas recibieron a los integrantes de la 32 Brigada de Trabajo Voluntario Che Guevara.

La delegación, integrada por 41 personas provenientes de Canadá, conoció sobre el desarrollo de los programas científicos y de posgrado en la casa de altos estudios yumurina.

En el encuentro también se presentaron artistas del movimiento de extensión universitaria como muestra de las tradiciones culturales cubanas.

La campaña de desinformación contra la Revolución y líderes cubanos resultó tema de debate en el teatro del centro estudiantil.

Con la presencia de miembros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia de Matanzas, los visitantes mostraron su apoyo en medio del cerco energético y las amenazas de agresión militar contra la Isla. (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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