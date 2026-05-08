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Realizan en Cárdenas taller sobre el papel de la enfermería en la atención a los pacientes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cárdenas #enfermería #Matanzas #taller #TV Yumurí

Profesionales de la enfermería en el municipio de Cárdenas realizaron un taller dedicado a actualizar el proceso de atención en la especialidad y erradicar insatisfacciones que hoy existen en cuanto al servicio.

El encuentro se realiza como parte de las actividades por el día Internacional de la Enfermería que cada año se celebra el 12 de mayo y contó con la participación de miembros de la SOCUENF en el municipio y profesores de la filial Gabriela Arias.

La palabras inaugurales estuvieron a cargo del Lic. José Alberto Lima Triana, Jefe del Salón de operaciones del Hospital Julio Aristegui Villamil , mientras que otros intercambiaron experiencias sobre el papel de estos profesionales.

La Dra. Rosangel Fernández, Directora General de Salud en Cárdenas acompañó al gremio junto a Yuslami Valdés Alberto, Miembro del Buró del Comité Municipal del Partido que atiende el sector de la salud.

Texto y foto: Yaisa Fraguela González/ Radio Varadero 

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By Redacción TV Yumurí

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