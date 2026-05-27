Un poema matancero a Felipe Poey

En 1865 el periódico matancero Aurora del Yumurí publicó un poema dedicado al naturalista Felipe Poey Aloy.

En Cuba el Día del Biólogo se conmemora cada 26 de mayo. Es un homenaje a uno de los cubanos más grandes de nuestra historia: Felipe Poey Aloy , el mayor naturalista de Hispanoamérica en su tiempo.

El 19 de julio de 1865, el periódico matancero Aurora del Yumurí dio a conocer un poema dedicado a Felipe Poey por un amigo, José García de Osuna. En él se destaca, además de la labor científica de Poey, la estrecha relación que mantuvo con Matanzas. Sea este un ejemplo de la admiración que sintieron nuestros antepasados por este científico inmortal.

En la sección «Gacetilla», de ese día, se comentó sobre el poema:

«Saludo de un poeta a un naturalista. Nuestros lectores leerán con placer en la sección correspondiente, las décimas dirigidas por un poeta camarioqueño a nuestro amigo D. Felipe Poey, que actualmente se halla de paseo en aquella comarca, si no buscando su Atalaya, porque ya lo encontró, procurando al menos algunos hijos de las líquidas ondas, donde habita esta Atalaya, para escribirnos sus historias, sus amores y sus procreaciones».

En poema, en la «Sección poética», del diario yumurino, expresa