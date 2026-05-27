Matanzas tvyumuri

Un poema matancero a Felipe Poey

Por Luis Ernesto Martínez González 0 Comentario #ciencia en Matanzas #Felipe Poey #poesía en Matanzas
En 1865 el periódico matancero Aurora del Yumurí publicó un poema dedicado al naturalista Felipe Poey Aloy.
En Cuba el Día del Biólogo se conmemora cada 26 de mayo. Es un homenaje a uno de los cubanos más grandes de nuestra historia: Felipe Poey Aloy, el mayor naturalista de Hispanoamérica en su tiempo.
El 19 de julio de 1865, el periódico matancero Aurora del Yumurí dio a conocer un poema dedicado a Felipe Poey por un amigo, José García de Osuna. En él se destaca, además de la labor científica de Poey, la estrecha relación que mantuvo con Matanzas. Sea este un ejemplo de la admiración que sintieron nuestros antepasados por este científico inmortal.
En la sección «Gacetilla», de ese día, se comentó sobre el poema:
«Saludo de un poeta a un naturalista. Nuestros lectores leerán con placer en la sección correspondiente, las décimas dirigidas por un poeta camarioqueño a nuestro amigo D. Felipe Poey, que actualmente se halla de paseo en aquella comarca, si no buscando su Atalaya, porque ya lo encontró, procurando al menos algunos hijos de las líquidas ondas, donde habita esta Atalaya, para escribirnos sus historias, sus amores y sus procreaciones».
En poema, en la «Sección poética», del diario yumurino, expresa
«A DON FELIPE POEY, en el potrero de Palmasola».
«Te contemplo, amigo mío,
En esa espaciosa playa
Tratando ver su Atalaya
En medio del mar bravío;
Y que de su centro frío,
O líquido cristalino
Sale ese objeto divino
Para que lo puedas ver;
Mas temo que pueda ser
Quizás un monstruo marino».
«Que has de advertir entre tanto,
Si las ondas te dominan
Que las Nereidas fascinan
Con el compás de su canto.
Sería en Cuba un gran quebranto
Tan funesta consecuencia;
Por su propia conveniencia
Tu muerte deploraría,
Porque con esto tendría
Un gran atraso la ciencia».
«Yo también con desconsuelo
Tu pérdida sentiría,
Porque un amigo perdía
Y un sapiente de mi suelo.
Sería un total desvelo
Tener que llorar después
Cuatro luces a la vez
De tan brillante capuz,
Varela, Pepe la Luz,
Don Felipe y Milanés».
«Porque bien se echa de ver
Por esa espaciosa frente
El disco resplandeciente
De la gran luz del saber.
Amigo, puedes tener
Con satisfacción la gloria
Que está formando tu historia
Para ilustración del hombre,
Con lo que escribes tu nombre
Para perpetua memoria».
José García de Osuna.
Julio 15 de 1865.
Urna con los restos de Felipe Poey en la Universidad de La Habana. Archivo del autor.
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By Luis Ernesto Martínez González

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