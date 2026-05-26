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Denuncian noticia falsa sobre supuesta prueba nacional de resistencia

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Electricidad #Fake News #Sistema Eléctrico Nacional (SEN) #Unión Eléctrica (UNE)
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) alertó este martes a la población sobre la circulación en redes sociales de un documento que pretende hacerse pasar por una nota oficial de esa entidad, en el cual se anuncia una falsa “Prueba Nacional de Resistencia” del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) con duraciones de 30, 35 y hasta 40 horas sin servicio.

En un mensaje difundido a través de sus perfiles oficiales, la UNE expresó su “rotundo rechazo a la desinformación” y calificó el texto circulante como una “burda manipulación enemiga, diseñada para sembrar confusión y desacreditar los esfuerzos del Estado y el Partido por garantizar el servicio eléctrico al pueblo”.

La entidad aclaró categóricamente que no existe ninguna “Prueba Nacional de Resistencia” con esos parámetros, y subrayó que el SEN trabaja bajo estrictos parámetros técnicos y humanos, priorizando en todo momento la estabilidad del servicio y la protección de la población. “Cualquier incidencia es comunicada con transparencia y responsabilidad”, enfatiza el comunicado. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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