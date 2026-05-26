Denuncian noticia falsa sobre supuesta prueba nacional de resistencia

En un mensaje difundido a través de sus perfiles oficiales, la UNE expresó su “rotundo rechazo a la desinformación” y calificó el texto circulante como una “burda manipulación enemiga, diseñada para sembrar confusión y desacreditar los esfuerzos del Estado y el Partido por garantizar el servicio eléctrico al pueblo”.

La entidad aclaró categóricamente que no existe ninguna “Prueba Nacional de Resistencia” con esos parámetros, y subrayó que el SEN trabaja bajo estrictos parámetros técnicos y humanos, priorizando en todo momento la estabilidad del servicio y la protección de la población. “Cualquier incidencia es comunicada con transparencia y responsabilidad”, enfatiza el comunicado. (ALH)

Tomado de Cubadebate