En un matutino especial realizado en la Escuela Primaria Paquito González Cueto, del municipio Jovellanos, trabajadores y pioneros expresaron su apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba, que condena la acusación considerada injusta y difamatoria contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana.

Durante el acto, los presentes reafirmaron su compromiso con los principios de la Revolución y destacaron la trayectoria de Raúl Castro como figura esencial en la defensa de la soberanía nacional y en la continuidad del proyecto socialista cubano.

Asimismo, la comunidad escolar se sumó a la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para celebrar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, organizando diversas actividades culturales, deportivas y patrióticas que resaltan su legado y ejemplo.

Con entusiasmo, los pioneros compartieron mensajes de gratitud y reconocimiento, mientras los docentes subrayaron la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los valores de firmeza, dignidad y lealtad que caracterizan al General de Ejército.

Este matutino especial se convirtió en un espacio de reafirmación revolucionaria y de homenaje a una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea de Cuba.

Post Views: 1