Destacados Matanzas tvyumuri

Desde Jovellanos respaldo al General de Ejército

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Escuela Primaria Paquito González Cueto #Jovellanos #Maestros #Pioneros #Raúl Castro #TV Yumurí

En un matutino especial realizado en la Escuela Primaria Paquito González Cueto, del municipio Jovellanos, trabajadores y pioneros expresaron su apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba, que condena la acusación considerada injusta y difamatoria contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana.

Durante el acto, los presentes reafirmaron su compromiso con los principios de la Revolución y destacaron la trayectoria de Raúl Castro como figura esencial en la defensa de la soberanía nacional y en la continuidad del proyecto socialista cubano.

Asimismo, la comunidad escolar se sumó a la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para celebrar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, organizando diversas actividades culturales, deportivas y patrióticas que resaltan su legado y ejemplo.

Con entusiasmo, los pioneros compartieron mensajes de gratitud y reconocimiento, mientras los docentes subrayaron la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los valores de firmeza, dignidad y lealtad que caracterizan al General de Ejército.

Este matutino especial se convirtió en un espacio de reafirmación revolucionaria y de homenaje a una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea de Cuba.

Post Views: 1

By Yosier Argüeso Miranda

Entradas relacionadas

Cuba Destacados

Habilitan servicio de solicitud de pasaporte en línea

Redacción TV Yumurí
Destacados Mundo tvyumuri

Sigue cayendo la confianza pública en el presidente argentino

Redacción TV Yumurí
Deportes Destacados tvyumuri

Leones de Industriales cerró primera mitad como líder de la IV LEBC

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas tvyumuri

Desde Jovellanos respaldo al General de Ejército

Cuba Destacados

Habilitan servicio de solicitud de pasaporte en línea

Destacados Mundo tvyumuri

Sigue cayendo la confianza pública en el presidente argentino

Cultura

Miguel Barnet habló en Italia de cultura y patriotismo