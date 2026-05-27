Realizan en Matanzas tribuna antimperialista

Los matanceros acudieron a una tribuna Antimperialista en la Plaza del Viaducto del municipio cabecera, en repudio a la injerencia imperialista y la ilegal acusación contra el líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En el acto trabajadores y una representación del pueblo rechazaron la intromisión del gobierno estadounidense en los asuntos internos de la isla.

El joven Elian González Brotons denunció los actos terroristas financiados por organizaciones contrarevolucionarias contra el pueblo cubano y sus líderes.

Ante las amenazas recientes de voceros estadounidenses y la escalada de las agresiones de la administración de Donald Trump contra Cuba los matanceros ratificaron su compromiso con la historia y la Revolución Socialista.

Foto I: Alejandro López Quintero

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