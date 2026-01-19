Trabajan en Colón por una ciudad más limpia 

Mantener la sostenibilidad en las labores de higienización resulta un reto para el municipio de Colón, a pesar de los ingentes esfuerzos por eliminar las acumulaciones de desechos sólidos y lograr sistematicidad en el barrido de las calles.

El aporte de entidades resulta vital a través del movimiento de cambio de labor.

Por acuerdo del Consejo de la Administración y organizado por el órgano de gobierno se movilizan más de una treintena de entidades estatales y del sector no estatal para apoyar en limpieza de las vías.

La propuesta para realizar labor voluntaria está fijada cada fin de semana a partir de la convocatoria de las administraciones y sus trabajadores.

A ello se debe sumar también la población y la Empresa de Servicios Comunales, que reorganiza el personal y reactiva los equipos para cumplir la misión social de mantener la higiene comunal.

Citadinos y visitantes recuerdan como antaño la ciudad de Colón resaltaba por su limpieza, propósito a rescatar con la disciplina y aporte de sus pobladores así como la aplicación rigurosa de las medidas pertinentes a quienes incurran en alguna violación del cuidado del ornato público.

Post Views: 1