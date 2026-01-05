Trabajadores de la Salud en Alacranes ratifican respaldo a Venezuela

Trabajadores del Policlínico Octavio de la Concepción y la Pedraja, del poblado de Alacranes, realizaron un matutino de reafirmación revolucionaria en el que expresaron su más enérgico rechazo al ataque imperialista del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante el encuentro, médicos, enfermeros y demás integrantes del colectivo de las batas blancas alzaron sus voces para condenar las acciones injerencistas del imperialismo yanqui contra la hermana nación venezolana, al tiempo que reafirmaron su compromiso con los principios de independencia, autodeterminación y justicia social que unen a los pueblos de América Latina.

La jornada también estuvo dedicada a rendir homenaje a los 32 cubanos que perdieron la vida en suelo venezolano, recordados como ejemplo de valentía, entrega e internacionalismo, valores que distinguen al sistema de salud cubano.

En sus palabras, Yusbel Pita Marrero, director del policlínico, destacó la heroicidad de esos combatientes y reiteró la solidaridad incondicional de los trabajadores del sector con el pueblo venezolano y su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, al subrayar el rechazo a cualquier forma de agresión, bloqueo o injerencia externa.

El acto concluyó con la reafirmación de la voluntad del colectivo de salud de Alacranes de continuar defendiendo la soberanía de los pueblos y de seguir construyendo, junto a las naciones hermanas de la región, un futuro basado en la paz, la dignidad y la unidad latinoamericana.

