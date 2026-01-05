Efectúan Festival de Salud

Una brigada médica con especialistas del hospital provincial de Matanzas, Comandante Faustino Pérez, realizó un Festival de Salud en la cabecera municipal de Unión de Reyes, sede provincial de las actividades por el Aniversario 42 de la creación del programa de Medicina Familiar.

Más de 15 especialidades asisten a los festivales que comúnmente desarrollan en comunidades apartadas del plan Turquino-Manatí, tales como Medicina interna, Urología, Cirugía, Cardiología, Oftalmología y Ortopedia, entre otras disciplinas.

La Dra. Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora de Asistencia Médica del Hospital Faustino Pérez, refirió a la televisión matancera la aceptación de los habitantes de dichas comunidades por los servicios brindados.

Apenas iniciado el año 2026, regresan a Unión de Reyes, donde estuvieron el pasado año en cinco ocasiones. El próximo 7 de enero viajarán hasta el municipio Los Arabos, subsede provincial de las actividades por el Aniversario 42 de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia. Con la acción para facilitan el acceso de sus habitantes a las consultas especializadas de salud.

Post Views: 2