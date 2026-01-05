Matanzas

Apoyan trabajadores de la Salud en Colón al  pueblo de Venezuela

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Matanzas #Venezuela

Como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano ante la escalada de acciones militares perpetradas por el gobierno de Estados Unidos, los trabajadores del sector de la Salud patentizaron su apoyo a la soberanía de ese país.
En el acto realizado en el hospital Doctor Mario Muñoz Monroy, presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, condenaron los hechos y compartieron testimonios de colaboradores internacionalistas participantes en diferentes misiones sociales.
Mircis Torres Pérez, secretaria general de la CTC en el municipio, leyó la convocatoria de esa organización a la paz y el repudio a la agresión militar imperialista, y con un minuto de silencio se rindió homenaje a los combatientes cubanos caídos en el ataque perpetrado contra Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro. (ALH)

Post Views: 1

By Iris Quintero Zulueta

Entradas relacionadas

Matanzas

Conrado Benítez: historia de vida para no olvidar

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas tvyumuri

Juan de Dios: la medicina como filosofía de vida

Liannys Díaz Fundora
Matanzas

En Perico la educación como pilar importante en la formación de valores

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Apoyan trabajadores de la Salud en Colón al  pueblo de Venezuela

Matanzas

Conrado Benítez: historia de vida para no olvidar

Cuba

Ratifican en Estados Unidos apoyo a Cuba

Cultura

Será en enero el Sundance Film Festival