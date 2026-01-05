Apoyan trabajadores de la Salud en Colón al  pueblo de Venezuela

Como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano ante la escalada de acciones militares perpetradas por el gobierno de Estados Unidos, los trabajadores del sector de la Salud patentizaron su apoyo a la soberanía de ese país.

En el acto realizado en el hospital Doctor Mario Muñoz Monroy, presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, condenaron los hechos y compartieron testimonios de colaboradores internacionalistas participantes en diferentes misiones sociales.

Mircis Torres Pérez, secretaria general de la CTC en el municipio, leyó la convocatoria de esa organización a la paz y el repudio a la agresión militar imperialista, y con un minuto de silencio se rindió homenaje a los combatientes cubanos caídos en el ataque perpetrado contra Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro. (ALH)

Post Views: 1