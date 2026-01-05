Matanzas tvyumuri

Colectivo del Aeropuerto Internacional de Varadero repudia acciones de Estados Unidos contra Venezuela

Foto: Tomada de ACN, cortesía de la fuente. 

El colectivo del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero condenó el ataque imperialista a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores.

Trabajadores de la terminal aérea matancera denunciaron la violación de la soberanía del pueblo venezolano y exigieron el cumplimiento del derecho internacional.

En el acto presidido por el Miembro del Buró del Comité Provincial del Partido, Antonio Víctor González Imbert, reconocieron a miembros de la Policía Nacional Revolucionaria que garantizan la tranquilidad ciudadana en la terminal aérea en el Aniversario 67 de la PNR.

Foto: Amanda Pérez Aguerrebere

El personal del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero condenó las acciones del gobierno estadounidense y reafirmó su solidaridad con la República de Venezuela.

By Amanda Pérez Aguerrebere

