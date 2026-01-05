Colectivo del Aeropuerto Internacional de Varadero repudia acciones de Estados Unidos contra Venezuela

Foto: Tomada de ACN, cortesía de la fuente.

El colectivo del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero condenó el ataque imperialista a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores.

Trabajadores de la terminal aérea matancera denunciaron la violación de la soberanía del pueblo venezolano y exigieron el cumplimiento del derecho internacional.

En el acto presidido por el Miembro del Buró del Comité Provincial del Partido, Antonio Víctor González Imbert, reconocieron a miembros de la Policía Nacional Revolucionaria que garantizan la tranquilidad ciudadana en la terminal aérea en el Aniversario 67 de la PNR.

El personal del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero condenó las acciones del gobierno estadounidense y reafirmó su solidaridad con la República de Venezuela.

