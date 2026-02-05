Sesionan plenos de los Comités Municipales del Partido en Calimete y Colón

El análisis de los resultados de 2025 en la implementación de los acuerdos del Pleno del Comité Central del Partido así como los compromisos para el presente año resultaron analizados en los Plenos de los Comités Municipales del Partido en los municipios de Calimete y Colón, presididos por el Primer Secretariado del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y miembros del Buró Provincial.

La dirigente de la organización partidista en Calimete, María Caridad Puig Martínez, abordó los resultados del año 2025 y los compromisos para avanzar el 2026.

Entre los principales temas abordados en el debate resaltó la necesidad de lograr resultados en el orden político, económico y social.

Destacaron las potencialidades del territorio para cubrir parte de los productos de la canasta básica de la población. Igualmente analizaron las capacidades de entidades del sector estatal y no estatal en el territorio, para asumir niveles de exportaciones, como los ya iniciados por la Empresa Agroindustrial Municipal en la captación de divisas con producciones propias y ventas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Los proyectos de inversión extranjera e intercambio deben mostrar resultados en el sector azucarero con la producción de alcohol y la adquisición de fertilizantes para la agricultura cañera en la Empresa Agroindustrial Azucarera Jesús Sablón Moreno, presta a iniciar en breve la zafra.

Insistieron en la necesidad de generalizar experiencias a partir de la descentralización de facultades otorgadas a los gobiernos locales. Analizaron las propuestas de cambios de matriz energética en servicios de salud, bombeo de agua y la producción de pan.

En el Pleno del Partido en Colón después de la lectura del informe por el Primer Secretariado del Comité Municipal, Roberto Cárdenas Pomares, informaron sobre los indicadores en la producción de alimentos en un territorio. El municipio, eminentemente agrícola, con fortalezas en más de una veintena de unidades del sector y de Azcuba, cuenta con una Empresa Agroindustrial Municipal y dos Agroindustriales Azucareras que deben lograr capacidades exportadoras para la captación de divisas que respalden los procesos productivos e ingresos.

En este sentido expusieron la experiencia de la Unidad Empresarial de Base «Planta Libertad» la cual recupera sus producciones, disminuye las deudas y propone la exportación y ventas en divisas de conservas de frutas y hortalizas.

De igual forma deben conformar todas las entidades sus carteras de oportunidades para viabilizar acuerdos y colaboraciones.

El combate a la burocracia presupone mayor control popular en la búsqueda de soluciones a los problemas de la población contando con la participación popular.

Otros tema debatido lo constituyó el cambio de matriz energética a partir del ejemplo del Banco de Créditos y Comercio (BANDEC) sucursal 3581 con la instalación de paneles fotovoltáicos.

Asunto pendiente en el territorio la producción de proteínas con posibilidades de impulsar la actividad acuícola, de ganado mayor, porcina y bufalina.

Sabines Lorenzo instó a motivar a los jóvenes, involucrar al pueblo, atender las políticas sociales y cambiar la manera de hacer en un entorno muy complejo.

