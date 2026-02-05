Cadena perpetua para Ryan Routh por tratar de matar a Trump

Ryan Routh, el hombre que intentó matar a Donald Trump el 15 de septiembre de 2024, pasará el resto de su vida en prisión, según la condena que trascendió.

Routh planeó, acechó y esperó el momento para intentar dispararle al entonces candidato presidencial republicano, quien apenas en julio del propio año también había sido objeto de otro atentado fallido, del que salió con una oreja rasguñada.

El hombre se instaló en un nido de francotirador en el borde del campo de golf de Trump en West Palm Beach, sureño estado de Florida, pero fue descubierto por un agente del Servicio Secreto.

Routh, que ejerció la autodefensa en el juicio, fue declarado culpable de cinco cargos en septiembre.

La jueza federal a cargo del caso, Aileen Cannon, nombrada por Trump en su primer mandato, además de la cadena perpetua le sumó otras largas condenas por cargos que incluyen tratar de asesinar a un importante candidato presidencial.

“No hay nada ante usted más que una cáscara vacía de estadounidense”, afirmó Routh a la jueza, que dijo: “Su complot para matar es deliberado y malvado a pesar de su fingida tranquilidad”.

Junto con la sentencia de por vida, se le impusieron de manera concurrente 84 meses por posesión de un arma de fuego en un crimen violento; 240 meses por atacar a un agente federal; 18 meses por posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto, y 60 meses por posesión de un arma de fuego con número de serie borrado.

El fiscal John Shipley dijo que el convicto “no mostró remordimiento” y que “se preparó para matar o agredir por la fuerza a cualquiera que se interpusiera en su camino”.

Routh logró colocarse aproximadamente a 38 metros de distancia desde donde apuntaba con su rifle SKS, mientras aguardaba por Trump. En una carta que se obtuvo en el proceso investigativo, confesó que hizo lo mejor que pudo y puso toda la determinación en su empeño por lograr el objetivo e instó a cualquiera que estuviese dispuesto a terminar el trabajo si él fallaba.

“Ahora depende de ustedes terminar el trabajo”, escribió al insistir que ofrecería 150 mil dólares “a quien pueda completarlo”, en referencia al atentado contra Trump.

Prensa Latina

Post Views: 1