Informan sobre desconexión del SEN en zona oriental del país

La Unión Eléctrica informa que las provincias del oriente del país se encuentran totalmente sin servicio eléctrico. Se reporta la salida de la unidad Felton 1 y el bloque 5 de Renté.

Sobre el hecho que provocó la desconexión del SEN en la zona oriental conocimos lo siguiente:

Siendo las 20:54 de la noche, ocurrió un fallo en la subestación Holguín 220 kV, que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental, dejando sin servicio parcialmente la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Con la desconexión salieron de servicio la unidad de la CTE Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de Renté.

En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento.

Información en desarrollo

Lázaro Manuel Alonso/ Perfil de Facebook

