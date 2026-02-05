Cuba tvyumuri

Informan sobre desconexión del SEN en zona oriental del país

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Electricidad #oriente #SEN #TV Yumurí

La Unión Eléctrica informa que las provincias del oriente del país se encuentran totalmente sin servicio eléctrico. Se reporta la salida de la unidad Felton 1 y el bloque 5 de Renté.

Sobre el hecho que provocó la desconexión del SEN en la zona oriental conocimos lo siguiente:

Siendo las 20:54 de la noche, ocurrió un fallo en la subestación Holguín 220 kV, que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental, dejando sin servicio parcialmente la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Con la desconexión salieron de servicio la unidad de la CTE Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de Renté.

En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento.

Información en desarrollo

Lázaro Manuel Alonso/ Perfil de Facebook

By Redacción TV Yumurí

