Rugen Leones y acortan distancias en semifinal nacional

Amotinados en su cuartel general del Estadio Latinoamericano, los Leones de Industriales ganaron su primer partido de la semifinal frente a los Cocodrilos de Matanzas con pizarra final de siete carreras por una.

Pedro Mesa, designado como tercer abridor del staff rojo, apenas trabajó un capítulo con dos jits tolerados, un pelotazo y una base por bolas. La defensa yumurina tampocó ayudó mucho al diestro cenaguero, tras pifiar en par de ocasiones sobre la grama del Coloso del Cerro.

El final del segundo acto resultó clave para las huestes capitalinas, pues abrieron el celofán con ramillete de tres carreras que obligaron al alto mando de los Saurios a mover los hilos del bull pen desde temprano.

Andrys Pérez intentó meter a su elenco en el partido con bambinazo en solitario por el jardín derecho durante el quinto episodio. Mas, la banda azul atacó en la parte baja del inning al relevista Luis Manuel Hernández hasta extraerlo del montículo. Sendos cuadrangulares de Yasmany Tomás y Yasser Julio González, sus segundos bambinazos de la actual postemporada, rubricaron otro mordisco felino, esta vez de cuatro anotaciones.

Reemberto Barreto, quien lanzó cinco innings y sólo admitió una raya, fue el ganador del cotejo. Mesa, por los derrotados, cargó con el revés.

Los matanceros, extasiados al bate en sus predios del Victoria de Girón, ahora apenas conectaron cuarteto de incogibles, dos de ellos a la cuenta de su recepetor. El estreno en el parque habanero no resultó del todo aliciente para Matanzas, ante un cuadro habanero que recorta distancias y coloca el play off 2-1, todavía con ventaja de los reptiles.

La acción del interesante enfrentamiento continúa en el Latino este jueves. A tenor de algún cambio, los jóvenes Lee Andy Plumas y Shaiel Cruz moverán la serpentina en el cuarto desafío. Industriales buscará un empate frente a su público, mientras los matanceros optarán por sitúar el acceso a la final en punto de mate.

