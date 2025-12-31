Sesiona Asamblea Municipal del Poder Popular

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Matanzas tuvo por sede al Teatro Sauto Monumento Nacional.

En la reunión los delegados precisaron acerca del presupuesto y el Plan de la Economía para el 2026. Además conocieron sobre la aplicación de las adecuaciones tributarias y los ingresos en el año que culmina.

En el encuentro dirigido por la Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular Daylín Alfonso Mora, donde participó el Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale y la Gobernadora, Marieta Poey Zamora, autoridades y delegados del municipio cabecera destacaron las acciones en comunidades y barrios en transformación. La reanimación de avenidas en el barrio de la Marina, el bacheo con asfalto frío y labores constructivas en viviendas constituyen algunas de ellas.

Además, la presidencia, anunció la realización de un ejercicio de asistencia social dirigido a las familias en situación de vulnerabilidad y destacaron la necesidad del apoyo de la comunidad.

Controlar el cumplimiento del programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y el avance de las estrategias de comunicación institucional resaltan entre los objetivos de trabajo de la Asamblea Municipal del Poder Popular para el 2026.

