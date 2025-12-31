Matanzas

Sesiona Asamblea Municipal del Poder Popular

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Asamblea Nacional del Poder Popular #Cuba #Matanzas #sesión

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Matanzas tuvo por sede al Teatro Sauto Monumento Nacional.

En la reunión los delegados precisaron acerca del presupuesto y el Plan de la Economía para el 2026. Además conocieron sobre la aplicación de las adecuaciones tributarias y los ingresos en el año que culmina.

En el encuentro dirigido por la Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular Daylín Alfonso Mora, donde participó el Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale y la Gobernadora, Marieta Poey Zamora, autoridades y delegados del municipio cabecera destacaron las acciones en comunidades y barrios en transformación. La reanimación de avenidas en el barrio de la Marina, el bacheo con asfalto frío y labores constructivas en viviendas constituyen algunas de ellas.

Además, la presidencia, anunció la realización de un ejercicio de asistencia social dirigido a las familias en situación de vulnerabilidad y destacaron la necesidad del apoyo de la comunidad.

Controlar el cumplimiento del programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y el avance de las estrategias de comunicación institucional resaltan entre los objetivos de trabajo de la Asamblea Municipal del Poder Popular para el 2026.

By Amanda Pérez Aguerrebere

