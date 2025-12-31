Realizan Gala Provincial de premiaciones a deportistas del año 2025 en Matanzas

El Teatro Sauto, Monumento Nacional acogió la Gala Provincial de premiación a los deportistas destacados del 2025 en Matanzas.

La Mejor Deportista Femenina del año resultó Daniela Fonseca Carrasanas, de Tenis de Mesa, mientras que en el sector masculino recibió el reconocimiento Mario Díaz Torres, de Atletismo.

Entre los Mejores Deportistas No Convencionales destacaron la tenimesista Yunisleidys Ortiz Martínez y el atleta Cristian Yero Céspedes.

Durante la gala premiaron además según la prensa especializada y los criterios del inder en la provincia de Matanzas con resultados sobresalientes sobre todo en los segundos Juegos Panamericanos Juveniles, principal competencia del año a los diez mejores deportistas del 2025.

La jornada incluyó además reconocimientos a deportistas, entrenadores y árbitros de diversas categorías por sus resultados competitivos. El premio al Mejor Atleta en Deporte Especial recayó en Jhoen Lefont Rodríguez, de Dominio del Balón en Agua, mientras que el Acontecimiento del Año correspondió a Raúl Trujillo Díaz, ganador del premio masculino del Comité Olímpico Internacional para entrenadores en 2025.

Asimismo, fueron distinguidos Frank Abel Rosales Triana, de Clavado, como Mejor Novato Masculino; Daumey Elizalde Dreke, de Atletismo, como Mejor Juvenil del Deporte con Discapacidad; y Armando Dueras Moré, de béisbol, como Mejor Contratado.

La Gala Provincial de premiación constituyó un espacio para reconocer y estimular el esfuerzo y la dedicación de los deportistas matanceros en su preparación y resultados competitivos.

