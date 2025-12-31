Celebran en Moscú aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana

El colectivo de la misión oficial de la República de Cuba en Rusia celebró en la sede de embajada del país caribeño en Moscú el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana, según constató Prensa Latina.

En la actividad el embajador cubano en el país eslavo, Enrique Orta, realizó un balance del trabajo realizado por el colectivo, destacando el esfuerzo realizado por todos sus integrantes en aras de cumplir con numerosas e importantes tareas asumidas en el período.

Igualmente significó que entre las principales acciones del año se destacaron la celebración de los 65 años de las relaciones entre Cuba y Rusia, y el 80 aniversario del Día de la Victoria, en las cuales participó el presidente, Miguel Díaz-Canel, y en las cuales todos los trabajadores de la misión oficial colaboraron en su realización.

Orta recordó también el advenimiento del año por el centenario del Natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro, y el hecho que la Asamblea Nacional (parlamento cubano) adoptara reconocer el año 2026 como el del centenario del insigne revolucionario.

La ocasión también fue propicia para homenajear a un grupo de compañeros que concluyen con resultados satisfactorios su trabajo en Moscú.

Como parte de la actividad un grupo de estudiantes cubanos en la capital rusa recitó el poema de Jesús Orta Ruiz (el indio Naborí) “Marcha Triunfal del Ejército Rebelde”, a la par que se proyectó un documental sobre la entrada de los rebeldes a La Habana el día del triunfo.

Como colofón se proyectó la parte del discurso del Comandante en Jefe el 1 de mayo de 2000, cuando dio a conocer el concepto Revolución.

Post Views: 1