Realizan acciones para garantizar los servicios médicos y la atención al personal de la salud y los pacientes en Matanzas

Varias acciones para garantizar los servicios médicos y la atención al personal de la salud y los pacientes se realizan en los hospitales de la provincia de Matanzas.

En un recorrido por varias instituciones de la ciudad cabecera las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, constataron las mejoras en el sector al cierre de 2025.

En el Hospital Gineco Obstétrico José Ramón López Tabrane conocieron sobre la alimentación de los trabajadores y pacientes en los días finales del año.

Directivos del hospital materno informaron sobre las acciones que se realizan en las terapias intensivas para salvar las vidas.

En tal sentido el primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora llamaron a redoblar esfuerzos para transformar Los indicadores negativos de la etapa que culmina.

En el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño constataron el fortalecimiento tecnológico del centro con la instalación de equipos para el diagnóstico de diversas enfermedades y la nueva sala de emergencias.

En el centro las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio también constataron la elaboración del menú para trabajadores pacientes y acompañantes en estos días festivos.

Cómo parte del recorrido, Sabines Lorenzo intercambió con pacientes en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez y conoció de la calidad de los servicios.

La atención a pacientes en la sala de cuidados intensivos y la puesta en marcha de un nuevo tomógrafo donado por el grupo medicuba Suiza constatan los avances del hospital provincial Faustino Pérez.

En la jornada, el primer Secretario del Partido de la provincia de Matanzas y la Gobernadora, también se interesaron por la gestión y elaboración de alimentos en los sistemas de atención a las familias.

Al cierre del recorrido, Mario Sabines Lorenzo insistió en aumentar la calidad de los servicios sanitarios para el 2026, así como las acciones de prevención a nuevas epidemias en el territorio.

