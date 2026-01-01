En Matanzas música y tradición distinguen la Jornada Cuba Va

Un programa que prioriza la música popular, el encuentro comunitario y la celebración en espacios públicos, prevé en Matanzas la Jornada Cultural Cuba Va en saludo al aniversario 67 del Triunfo de la Revolución.

La agenda anunciada por la dirección de Cultura en Matanzas, aspira a elevar el espíritu festivo mediante propuestas artísticas de amplio arraigo y participación popular.

El Parque de la Libertad acogerá este primero de enero, a las 7:00 de la noche, la presentación de la Orquesta Failde, una de las agrupaciones más representativas de lo cubano en el panorama musical actual, mientras otras plazas y áreas recreativas de la provincia sumarán conciertos para acompañar la fecha desde diversas expresiones sonoras y tradiciones culturales.

Con protagonismo para la música identitaria, la jornada reserva espacios para el danzón, el son y la rumba, géneros que dialogan con nuevas sonoridades y sostienen la memoria cultural del territorio; apuesta que reafirma a Matanzas como plaza esencial de la creación artística cubana.

Destaca el programa compartido en el perfil de Facebook Cultura Matancera que se sumarán también la presencia de reconocidas agrupaciones nacionales, entre ellas Elito Revé y su Charangón, el próximo sábado en la Plaza del Viaducto, y Los Muñequitos de Matanzas, en el municipio de Jovellanos.

En paralelo, municipios como Limonar, Perico, Colón, Los Arabos, Martí, Jagüey Grande, Unión de Reyes y Pedro Betancourt, desarrollarán propuestas propias que ampliarán el alcance territorial de la jornada, con presentaciones en parques y plazas para fortalecer el acceso comunitario a la cultura y acompañar el homenaje desde cada localidad.

La Jornada Cuba Va ratificará en Matanzas el vínculo entre cultura e historia, con una programación que celebrará la victoria revolucionaria desde el arte, la participación colectiva y el disfrute popular, como expresión viva de identidad, memoria y continuidad.

Laura de la C. González Trujillo/ACN

Post Views: 1