A 91 años de la caída de Antonio Guiteras y Carlos Aponte en las cercanías al El Morrillo en la ciudad de Matanzas, recuerdan sus legados y ejemplos de antimperialismo e internacionalismo.

Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba colocaron ante los bustos que perpetúan a los revolucionarios, próximos al río Canímar, donde cayeron al enfrentar a la tiranía de Batista que los perseguía para impedir la salida del país de ambos.

En el acto el pionero Thiago Pérez González declamó el poema «Dos hombres, un corazón» y el trovador Orlando Pérez Casuso interpretó la canción «Créeme». La Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la provincia, Aníka González Acosta, ponderó cómo Antonio Guiteras y Carlos Aponte lucharon antes de caer en manos de la tiranía.

Al acto asistieron el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la gobenadora Marieta Poey Zamora.

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