Realiza Asociación Nacional de Agricultores Pequeños jornada productiva

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Asociación Nacional de Agricultores Pequeños #Jornada productiva

La Cooperativa de Producción Agropecuaria » Gabriel Valiente Martín» resultó sede de una jornada de trabajo productivo para apoyar la siembra de caña en el municipio de Colón.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños(ANAP) realizó la convocatoria en saludo al natalicio del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro.
Las condiciones del terreno impidieron un mayor avance en la tarea debido al alto nivel de humedad aún así se logro sembrar 2 hectáreas de las 4 previstas las que se completará durante la presente semana, según explicó Yuniel Barrios Alonso, Miembro del Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Matanzas que atiende la esfera agroalimentaria.
La ANAP en la provincia planifica actividades productivas en todos los territorios por la celebración del cumpleaños 99 del Comandante en Jefe Fidel Castro, dedicadas a impulsar el programa de producción de alimentos.

