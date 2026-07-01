Matanzas social

Radio Ciudad Bandera abre sus puertas al aprendizaje con nuevos talleres estivales

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Matanzas. TV Yumuri #Radio Ciudad Bandera #taller de verano

Con el propósito de ofrecer opciones recreativas y de aprendizaje durante la etapa vacacional, la emisora Radio Ciudad Bandera, en el municipio de Cárdenas, dio la bienvenida al inicio de sus tradicionales Cursos de Verano. Estas acciones de superación están diseñadas especialmente para el público juvenil del territorio.

El programa formativo de la planta radial contempla temáticas directamente vinculadas al quehacer periodístico y la radiodifusión. Los participantes tendrán acceso a un taller dedicado a la preparación de corresponsales, que sesionará los miércoles, mientras que los jueves se reservarán de forma exclusiva para impartir nociones básicas de locución, permitiendo a los alumnos acercarse a las dinámicas del medio.

Los encuentros están programados para desarrollarse de manera habitual en el horario matutino de las 10:00 a.m. a las 11:00 a.m. Con esta iniciativa, la institución cardenense fomenta el sano esparcimiento y la vocación por las disciplinas comunicativas en las nuevas generaciones durante los meses de julio y agosto.

Foto: imagen tomada del perfil de facebook de Radio Ciudad Bandera. 

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By Brian Alonso Hernández

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