Cultura Matanzas

Entregarán el Premio Aurora de Matanzas a la investigadora Olga Lidia González Monguía

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Biblioteca Provincial Gener y del Monte #Matanzas. TV Yumuri #Museo Palacio de Junco #Premio Aurora

Como parte de las actividades culturales que marcan el inicio de la etapa estival en la Atenas de Cuba, realizarán la entrega oficial del Premio Aurora de Matanzas a Olga Lidia González Monguía, destacada museóloga e investigadora del Museo Provincial Palacio de Junco.

La distinción resalta de igual manera la trayectoria de la profesora Olga, reconociendo su labor al brindar conocimientos a decenas de generaciones y su legado directo a la memoria cultural y artística de Matanzas.

El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 10:00 a.m. en la Biblioteca Provincial Gener y del Monte. Este prestigioso reconocimiento, que en ediciones anteriores ha distinguido a ilustres figuras del territorio de la talla de Urbano Martínez Carmenate, Ulises Rodríguez Febles y Alfredo Zaldívar, premia el aporte constante a las letras y a la cultura de la ciudad.

Foto: imagen tomada del perfil de facebook Cultura Matancera. 

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By Brian Alonso Hernández

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