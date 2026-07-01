Cuba

Funcionará primer banco cubano de baterías de 50 MW

Por Estudiantes 0 Comentario #Almacenamiento de energía #Baterías #Cuba #La Habana

El sistema de almacenamiento de energía por baterías en el municipio habanero de El Cotorro se encuentra en su etapa final de puesta en marcha con resultados «satisfactorios», informó el ingeniero Ismael Ulloa Rodríguez.

El proyecto, de 50 MW, ya demostró su efectividad durante fallas recientes como la salida de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.

Ulloa Rodríguez destacó que el sistema respondió con rapidez ante averías en líneas de transmisión, además de mantener la frecuencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y evitar su colapso.

El almacenamiento permitirá eliminar progresivamente las limitaciones de los parques solares fotovoltaicos, que posibilitará la operación al 100 % de su capacidad y aprovechen al máximo la energía generada durante el día.

El sistema opera las 24 horas y almacena el excedente solar para inyectarlo en la noche, lo que aporta estabilidad continua al SEN.

El proyecto de El Cotorro es el primero de cuatro sistemas de almacenamiento previstos en la isla, con futuros emplazamientos en otras zonas de La Habana, Holguín y Granma. (ALH)

Con información de Cubadebate

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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