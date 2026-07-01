España reporta descenso en llegadas irregulares de migrantes

España registró 12 138 llegadas irregulares de migrantes entre enero y junio de 2026, lo que supone una reducción del 32,5 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El descenso se debe principalmente a la caída de las llegadas por mar, que disminuyeron un 44,2 %, hasta las 9 440 personas.

La reducción fue especialmente significativa en las Islas Canarias, donde la cifra cayó un 67,2 %, con 3 708 migrantes, mientras que el flujo marítimo hacia la península aumentó un 19,38 %, con 3 086 personas.

En contraste, las entradas por vía terrestre en Ceuta, que incluye accesos a nado, se dispararon un 164 %, con 2 582 personas.

Este incremento en Ceuta contrasta con la tendencia general a la baja, y refleja la dinámica cambiante de las rutas migratorias hacia el territorio español.

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de ingresos de extranjeros a España, según los datos oficiales. (ALH)

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

Post Views: 38