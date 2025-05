No anda bien en Matanzas afiliación de no estatales

“La afiliación de trabajadores no estatales continúa un tanto alejada de la agenda de los dirigentes del movimiento sindical. No se ha logrado que la tarea se convierta en una prioridad”, así de tajante fue la afirmación en el secretariado del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas.

El análisis del asunto en la reunión mensual de este organismo puso el énfasis en cómo perfeccionar la atención a esta, una de las tres fuentes de la afiliación, junto con los provenientes del sector estatal y los de los jubilados.

Basta comparar la cifra de 34 mil 631 personas inscritas en el Registro de Contribuyentes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) contra los 6 mil 674 afiliados, para darse cuenta de la magnitud del problema, razonó al presentar el informe Yanet Díaz Rodríguez.

Afirmó que los más bajos índices están en los sindicatos de la Construcción, Industria, la Alimentaria, y la Pesca, Transporte y Puertos, y los municipios más marcados son Cárdenas y Matanzas, precisamente los de mayor representatividad del sector privado.

Osmar Ramírez, secretario general de la CTC en la provincia, insistió en la vinculación con los trabajadores no estatales como la mejor forma de promover la utilidad de estar organizados para poder representarlos de manera óptima.

Acotó que aunque la afiliación es voluntaria, la complejidad del escenario laboral cubano aconseja estar afiliados, sobre todo en esta variante de empleo, donde hay evidencias de violaciones de sus derechos.

Ramírez mencionó ejemplos de mipymes, de Cooperativas no Agropecuarias y de trabajadores por cuenta propia con altos porcentajes de afiliación, algunos de los cuales son vanguardias nacionales de la emulación, significó.

En el lado opuesto, aseveró, están los que no se han afiliado, no porque no lo deseen, es que nadie los ha visitado, primero para

Interesarse por ellos, conocerlos, intercambiar, y luego para proponerles la posibilidad de organizarse en estructuras sindicales.

Ramírez lamentó la situación con esta fuente, mucho más si se conoce que como parte de la labor político-ideológica, la afiliación sigue teniendo en el sector privado un desafío superior a las formas tradicionales de las vías estatales y jubilados.

Varias intervenciones coincidieron que el cambio solo será posible con dirigentes preparados, que dejen el buró, recorran las calles y vayan al encuentro de titulares de licencia, responsables de proyectos, a veces afectados por demora en la tramitación y respuesta a planteamientos.

Por suerte, hay varios casos que voluntariamente han solicitado afiliarse luego de que la CTC provincial los ha salvado de la multa injusta o desmedida, de ser rechazado en un negocio por el color de su piel o porque no se le reconoce el derecho a las vacaciones o a la licencia por maternidad.

De cualquier manera la CTC y sus sindicatos están convencidos de largo camino para transformar este panorama, desde la certeza de que es mejor estar afiliado que abandonado a su suerte allí donde se cometen violaciones. (ALH)

